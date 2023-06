Muerte de bebé de 2 meses en San Antonio devela dramática crisis por falta de camas pediátricas en la red asistencial del país

Consternado se encuentra el país, y la región de Valparaíso en especial, por el fallecimiento de Mía Olivares García, bebé de tan sólo 2 meses, oriunda de El Quisco, que esperaba una cama UCI Pediátrica en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio debido a una neumonia grave por virus respiratorio sincicial.

La muerte de la lactante en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil del centro asistencial sanantonino ha abierto el debate en torno a la grave crisis que vive el país por falta de camas en las semanas previas al comienzo oficial del invierno.

"Tenía como una bronquitis, una neumonía, después mutó al virus sincicial. De ahí, empezaron a buscar una cama pediátrica, pero no había. Mía nunca tuvo la asistencia que necesitaba pediátricamente", señaló Alejandra Álvarez, prima del papá de la bebé, quien agregó que "los conectores que tuvo, los monitores, los saturómetros, nunca tuvo de Pediatría. Esperemos que esto no le pase a ningún otro bebé ni a ningún otro niño. Ninguna familia puede sufrir este dolor con una pérdida tan grande".

Una de las primeras alertas sobre el tema la dio justamente el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, que indicó por medio de un comunicado que "la red de salud se encontraba saturada, sin camas disponibles en Valparaíso, Santiago y Rancagua, según nos informó la Unidad de Gestión de Camas Centralizada del Ministerio de Salud, y teniendo sólo una cama disponible en el Hospital Regional de Arica".

En ese sentido, vale tener presente que actualmente se registra una ocupación del 92% de las camas críticas infantiles en el territorio nacional, lo que obedece a un proceso dinámico, donde hay pacientes ocupando camas críticas entre 48 a 72 horas, mientras que otros las utilizan por más tiempo.

SITUACIÓN CRÍTICA

El tema fue abordado también por el presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso, Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien señaló que "nunca en la historia, desde que se monitorizan las infecciones respiratorias, habíamos tenido cifras tan altas de contagio de virus respiratorio sincicial, adenovirus, metaneumovirus, rinovirus, influenza y parainfluenza".

Es justamente esta situación lo que está ocasionando una alta demanda de atención de salud, sobre todo en niños menores de 10 años, en las urgencias infantiles que, además, tienen largas horas de espera para recibir una atención. Producto de esto, muchos niños incluso están siendo hospitalizados y recibiendo tratamiento en los mismos box de las respectivas unidades de emergencia.

"No da lo mismo que las camas estén disponibles en Arica o Magallanes si los pacientes están en la zona centro, porque un niño inestable o grave no puede ser trasladado fácilmente y menos aeroevacuado", añadió el Dr. De la Torre.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, explicó sobre el tema que "cuando en un establecimiento base no existe esa capacidad de respuesta más inmediata, se activa el protocolo de la unidad de gestión centralizada de pacientes, que busca la cama disponible más rápida y se coordina el traslado, ya sea vía terrestre o aérea, para llevar esos enfermos al lugar de mayor complejidad". Sobre el caso particular de la pequeña de El Quisco, dijo que "dada la gravedad de la enfermedad no fue posible, y lamentamos los hechos".

CRÍTICAS PARLAMENTARIAS

Como era de esperar, lo ocurrido en el Hospital de San Antonio ha levantado fuertes críticas desde el mundo parlamentario de la región de Valparaíso. El primero en abordar el tema fue el diputado Andrés Celis, quien señaló que "en nuestro país nadie puede morir por una falta de cama, y mucho menos cuando se requiere una cama de carácter crítico. Cuando hay un paciente, y en especial cuando se trata de un niño, niña o adolescente que está en un estado crítico, siempre debe haber una cama crítica".

Luego, la diputada Camila Flores comentó sobre el tema que "la situación de salud en la región de Valparaíso es realmente crítica y preocupante", agregando que "tenemos una Ministra de Salud absolutamente ausente de este tema y de tantos otros relacionados con la salud de los Chilenos ¿Dónde está el Gobierno? ¿Qué es lo que están haciendo para resolver la grave problemática que tenemos?".

La diputada Chiara Barchiesi apuntó contra el Gobierno manifestando que "estamos frente a un sistema de salud pública que está totalmente colapsado y que ahora cobró la vida de una lactante. Y todo ello por el pésimo manejo del plan de invierno por parte del Gobierno, porque el Hospital y el Servicio de Salud, de forma oportuna, habían solicitado el equipamiento para enfrentar los virus respiratorios de invierno, pero el Ministerio simplemente no llegó con la solución".

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao sostuvo al respecto que "nos parece preocupante y alarmante que aún no llegamos al peak del invierno y ya tenemos un lactante fallecido por falta de camas. ¿Qué podemos esperar para mediados de julio? Ni en época de pandemia fallecieron personas a causa de esta situación. Nos parece tremendamente irregular y pediremos una investigación sumaria para determinar las responsabilidades administrativas en el caso".

En tanto, el senador Francisco Chahuán le pidió al Ministerio de Salud que "decrete Alerta Sanitaria por los virus respiratorios que hoy están afectando a los más indefensos, a los menores. No es posible que el sistema no esté operando, cuando se requiere más que nunca sinergia público-privada y recursos adicionales para habilitar más camas UCI Pediátricas. Hoy no hay, por tanto hacemos el llamado urgentemente para que se adopten las medidas y se decrete alerta sanitaria ahora".

NUEVAS MEDIDAS

Y es que frente a la gravedad de lo ocurrido con Mía, el Ministerio de Salud anunció nuevas medidas para fortalecer la red asistencial ante la falta de camas pediátricas; esto, debido a la alta demanda ocasionada por los virus respiratorios en niños.

En ellas se encuentran la habilitación de más camas mediante la redistribución de los pacientes adultos y pediátricos dentro de la red asistencial, para así acelerar la reconversión de cupos adicionales. A esto se suma la reconversión de camas de adultos a infantiles, con el fin de focalizar la atención en niños y niñas.

También se contempla la reubicación de pacientes más estables a otros establecimientos, a veces dentro de una misma región y a veces en otras regiones, para asegurar un traslado oportuno de personas y así despejar dichas camas para darle oportunidad a los pacientes más críticos que van ingresando a urgencias.

De igual forma, se reforzará con profesionales de la Unidad Centralizada de Gestión de Camas, del Ministerio de Salud, para coordinar la red integrada público-privada disponible las 24 horas del día. Además, se activarán los convenios –vía Fonasa– para más empresas de hospitalización domiciliaria junto con los servicios de salud y hospitales, con el objetivo de mejorar este servicio y de esta manera hacer más eficiente las hospitalizaciones de niños y niñas a los hospitales de la red.

"Se ha instruido también la activación de la red integrada de urgencia público-privada, con el fin de distribuir las distintas urgencias hospitalarias en las clínicas y en los establecimientos privados que tengan mayor capacidad", explicó el subsecretario Araos. También se suspenderán las cirugías electivas y programadas infantiles no urgentes hasta principio de julio, para que dicho personal pueda redistribuirse y apoyar a las redes de urgencia y a la mayor complejización de camas.

