Sumario en Hospital de Osorno por denuncias de torturas será sometido a control de Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) ha ordenado un control de legalidad al sumario del Hospital Base San José de Osorno, a raíz de las graves denuncias de torturas contra un extrabajador.

El organismo fiscalizador no solo revisará la correcta aplicación de la investigación interna, sino que también indagará las responsabilidades administrativas de las jefaturas del recinto.

Los abusos se habrían cometido en 2020 contra un trabajador con trastorno del espectro autista (TEA). En ese momento, se abrió un sumario que no encontró responsables ni aplicó sanciones.

La situación resurgió en mayo de este año, tras una nueva denuncia de discriminación de género contra los mismos funcionarios. Sin embargo, el caso escaló a nivel público luego de que se filtraran fotografías y videos que evidencian la gravedad de las agresiones.

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió al caso, calificando los hechos como "absolutamente inaceptables" y asegurando que "nos indigna lo que ha ocurrido en el hospital y no es algo que vamos a aceptar y que condenamos tajantemente".

