Sujeto que fue sorprendido robando apuñaló a dos guardias de un supermercado en Valdivia

Carabineros de Valdivia detuvo a un sujeto por su participación en el ataque con arma blanca a dos guardias de seguridad del supermercado Lider de la capital de Los Ríos.

Una de las víctimas sufrió una lesión en el cuello y la otra una herida en el hombro derecho, siendo trasladadas ambas al Hospital Base de Valdivia.

Con la información entregada por testigos y el análisis inmediato de las cámaras de seguridad, Carabineros inició la búsqueda del responsable, el cual fue localizado al interior de un inmueble ubicado en calle Toribio Medina, donde además se incautó el arma blanca utilizada en la agresión.

La violenta acción se produjo luego de que los guardias detectaran el robo de especies al interior del supermercado, situación que escaló hasta la salida del local.

El imputado de iniciales J.A.B.B. (33), registra 35 detenciones anteriores por hurto, porte de armas, lesiones, amenazas, daños, agresiones, apropiación indebida, maltrato y robos en lugar no habitado, quedando a disposición de la Justicia por homicidio frustrado.

El fiscal de turno instruyó que la investigación quedara en manos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Valdivia, mientras que personal de Labocar quedó a cargo de las pericias en el sitio del suceso.

PURANOTICIA