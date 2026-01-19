Subsecretario de Defensa advierte por incendios forestales en Ñuble y Biobío que "se nos vienen días muy complejos"

El subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, quien se encuentra ejerciendo como enlace en la región de Ñuble junto a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, por los incendios forestales, advirtió que la “situación sigue siendo muy compleja”.

En diálogo con radio Duna, señaló que la noche del domingo se esperaba que fuese “muy compleja” en términos de evacuaciones, sin embargo, aseguró que “por suerte, la previsión que teníamos fue un poco más leve de lo que estaba proyectado”.

“Las evacuaciones fueron más reducidas y la información que manejo hasta ahora es que tuvimos una noche un poco más tranquila”, agregó.

La autoridad aseguró que “se nos vienen dos días que son muy complejos. Ya estamos en 17, 18 grados acá (cerca de las 08:00 horas), antes de las 12:00 van a haber 30 grados, y solo acá en Chillán vamos a tener máximas de 36, 37 grados”, sostuvo.

Luego, remarcó que “la situación sigue siendo muy compleja. Vamos a tener situaciones de viento en la tarde, lo que lo hace más desafiante, pero estamos con todos los medios desplegados", sostuvo.

Sobre la controversia que generó el anuncio del Presidente Gabriel Boric al decretar Estado de Catástrofe y el momento en que la Contraloría tomó razón de aquello, el subsecretario afirmó que los militares han estado “desplegados durante todo este proceso”.

“El sábado los militares estaban en la calle, estaban ayudando en las evacuaciones y estaban participando, tanto así que en Biobío tuvimos evacuaciones hasta por el mar”, agregó.

Montero remarcó que, en virtud de su experiencia, “diría que el procedimiento desde la decisión, firma y toma de razón fue bastante expedito”.

“Sin perjuicio de eso, no quedamos en ningún momento sin militares desplegados, solo que con atribuciones distintas de acuerdo a lo que establece la ley”, finalizó.

