Subsecretaria Albagli califica de "absolutamente inaceptable" el ataque a trabajador TEA en Hospital de Osorno

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió al grave caso de tortura contra un funcionario con condición TEA en el Hospital Base de Osorno, ocurrido entre 2018 y 2020.

El trabajador fue atado, rapado y quemado por colegas del recinto, en hechos que el Ministerio de Salud calificó como inaceptables.

En rueda de prensa con motivo de un operativo de fiscalización en locales de cecinas y embutidos de Osorno, la autoridad indicó que “lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Como Ministerio de Salud nos indigna lo que ha ocurrido en el hospital y no es algo que podamos aceptar y que condenamos tajantemente”, afirmó Albagli.

Consultada sobre el estado actual del funcionario afectado, la subsecretaria explicó que ya no forma parte del hospital, lo que ha dificultado establecer contacto para evaluar medidas de reparación.

“Fue un reemplazo en el hospital y, por ende, ya no está en funciones dentro del establecimiento. Tampoco tengo información si es que en este momento se han podido tomar contacto para tener alguna medida de reparación, dado que ya no es funcionario de la institución”.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Salud tomó dos medidas concretas: reabrir el sumario administrativo y remitir los antecedentes al Ministerio Público.

“Lo primero es reabrir el sumario para poder acoger estos nuevos antecedentes y que se investiguen en su mérito, porque son extremadamente graves. Y también se entregaron los antecedentes a la Fiscalía para que sean investigados como hechos constitutivos de posibles delitos”, detalló.

La autoridad señaló que el Minsal espera que el proceso avance conforme a los procedimientos establecidos y que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de los hechos.

Finalmente, indicó que el Ministerio evaluará nuevas medidas una vez que la justicia se pronuncie: “Vamos a esperar a ver qué la Fiscalía, la justicia, se pronuncie, y ante eso, y entonces, como Ministerio de Salud, vamos a evaluar si es que vamos a tomar medidas adicionales”.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020, pero solo se divulgaron el martes por compañeros del afectado al conocerse que los responsables no recibieron sanciones. Los denunciantes también subieron imágenes a redes sociales con algunas de las vejaciones. En ellas el afectado aparece desnudo y rapado en contra de su voluntad.

A pesar de la gravedad de los hechos, el sumario culminó sin sanciones administrativas contra los implicados, lo que provocó indignación. Incluso, el Hospital Base de Osorno confirmó que la investigación interna "no arrojó sanciones administrativas para los implicados".

PURANOTICIA