“Su aeropuerto explotará”: La brutal amenaza en Temuco que sacude a toda La Araucanía

La Fiscalía anunció que abrió una investigación por el delito de amenazas luego de la denuncia presentada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), tras el hallazgo de un lienzo encontrado en el Aeropuerto de La Araucanía, con la siguiente leyenda: “Advertencia: Si no cumplen ley 20B, su aeropuerto explotará”.

Según informó Radio Bío Bío, el lienzo amarrado a una reja del terminal aéreo estaba firmado con la sigla W.A.R, nunca antes vista en mensajes dejados en ataques perpetrados en la zona.

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, calificó de gravísimo lo ocurrido en el terminal aéreo y precisó que el texto del lienzo revela una medida de presión para solicitar más recursos a raíz de la ampliación del aeropuerto.

Por su parte, el presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, dijo que desarticular los grupos violentistas que operan en la zona es una tarea pendiente de las autoridades.

Hasta el momento se cree que el texto del lienzo hace referencia al artículo 20b de Ley Indígena, que permite financiar mecanismos para solucionar los problemas de tierras, demanda que hoy tienen comunidades aledañas al terminal aéreo.

A su vez, llamó la atención en las autoridades la sigla W.A.R que aparece en este lienzo y que ha motivado a la DGAC a solicitar más medidas de seguridad en la zona, porque podría tratarse del surgimiento de una nueva organización radical.

PURANOTICIA