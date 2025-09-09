Sorprenden a dos conscriptos drogándose en regimiento de Pozo Almonte

La 2.ª Brigada Acorazada "Cazadores", ubicada en Pozo Almonte, vuelve a estar en el centro de la polémica. La unidad del Ejército de Chile, que ya es objeto de una investigación por tráfico de drogas, ha confirmado un nuevo incidente: dos conscriptos fueron sorprendidos consumiendo estupefacientes en el interior del regimiento.

Los jóvenes, que se encontraban realizando su servicio militar obligatorio, fueron descubiertos por sus superiores. Como resultado, fueron dados de licencia de su servicio y sus antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Militar. Este suceso se suma a un escándalo mucho más grave que sacude a la misma unidad.

En el mismo regimiento, siete suboficiales se encuentran en prisión preventiva, imputados por tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita. Un sargento, también implicado en el caso, sigue prófugo de la justicia.

La reiteración de estos hechos en la Brigada "Cazadores" plantea serias dudas sobre la disciplina y el control interno dentro del Ejército, y subraya la complejidad de los problemas de narcotráfico que han penetrado en algunas de sus filas.

PURANOTICIA