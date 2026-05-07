"Son organizaciones netamente criminales": Fiscal Garrido analiza operativo en Temucuicui y posterior ataque en Collipulli

Un saldo de cinco personas detenidas dejó el operativo policial llevado a cabo este miércoles al interior de la comunidad Temucuicui. Sobre estas diligencias profundizó recientemente Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía.

Durante una entrevista concedida a Radio Universo, la autoridad del Ministerio Público detalló la situación judicial de los aprehendidos. Explicó que, del grupo de tres individuos arrestados, "por las órdenes, solo una de ellas le correspondía participación en los robos, en el incendio y en los disparos injustificados". A raíz de esto, dicho imputado fue dejado bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Respecto a los demás involucrados, el persecutor precisó: "Las otras dos personas solo tenían participación en el delito de receptación de vehículos motorizados y eso explica la diferencia de la medida cautelar".

Durante la jornada de este jueves también estuvo marcada por un ataque incendiario registrado en la comuna de Collipulli, hecho en el cual sujetos desconocidos destruyeron al menos cuatro vehículos. Al abordar este suceso, Garrido dio a conocer el hallazgo de un mensaje en el sitio del suceso, el cual contenía una "alusión, más bien de orden genérico, pero que podría estar vinculada con este mismo procedimiento o con otras reacciones".

Sobre la naturaleza de estos actos de violencia, el fiscal regional sostuvo que no "son infrecuentes. Cada vez que se adoptan decisiones por parte de la autoridad hay alguna reacción de estas organizaciones criminales, lo que demuestra por lo demás la peligrosidad que tienen estos grupos".

Para marcar una clara diferencia con los habitantes de la zona, el abogado enfatizó: "Son organizaciones netamente criminales y no tienen nada que ver con el resto de personas que viven ahí pacíficamente y que hacen su vida de acuerdo con su pertenencia cultural".

Al analizar la conformación actual de Temucuicui, el jefe regional del ente persecutor describió que históricamente era una comunidad tradicional "que fue escindida". Esto se tradujo en que "personas que no respetaron la autoridad tradicional del pueblo Mapuche ni al Lonko, crearon otra comunidad".

Finalmente, sobre las dinámicas ilícitas en dicha área, Garrido concluyó: "En ese sector muchas de las personas que integran esa comunidad se han dedicado desde hace tiempo a la comisión de delitos comunes, como los robos u otros".

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