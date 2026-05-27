Contraloría fiscaliza millonarias obras de ampliación del aeródromo Pichoy de Valdivia

Como parte del programa de fiscalización en terreno impulsado por la Contraloría a nivel nacional, un equipo de la sede de Los Ríos revisó el avance de las obras de remodelación que actualmente se ejecutan en el aeródromo Pichoy de Valdivia.

El proyecto, a cargo de la Dirección de Aeropuertos, bajo el nombre “Ampliación y Mejoramiento Área Terminal Aeródromo Pichoy, Valdivia, 3° Llamado”, contempla una inversión superior a los $41 mil millones y considera duplicar la superficie actual del terminal.

La visita contempló reuniones con representantes de la Dirección de Aeropuertos y de la empresa contratista, además de una inspección al avance físico y financiero de las obras, el estado contractual del proyecto y las medidas adoptadas por la entidad para asegurar su correcta ejecución y término oportuno.

Según la proyección estimada, las mejoras permitirán atender una demanda de hasta 289 pasajeros en hora punta, fortaleciendo la capacidad operativa del aeropuerto y optimizando el flujo de usuarios en períodos de mayor congestión.

La ampliación de las instalaciones también contribuirá a mejorar los tiempos de espera, la comodidad de los pasajeros y la eficiencia de los procesos de embarque y desembarque, respondiendo al crecimiento sostenido del tráfico aéreo y a las necesidades futuras de conectividad de la zona.

El equipo CGR estuvo integrado por la Contralora Regional de Los Ríos, Carol Delgado; el jefe de la Unidad de Control Externo de la sede, Claudio Rivas; los supervisores Edison Guerra y Luis Marilao; y el fiscalizador Cristhian Möller.

Esta fiscalización en terreno es una de las acciones desarrolladas por la CGR para fortalecer el control y seguimiento de proyectos de alta inversión pública, con el objetivo de resguardar el adecuado uso de los recursos y verificar el cumplimiento de los plazos y estándares comprometidos en obras de impacto regional.

PURANOTICIA