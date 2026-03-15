Sistema frontal dejaría hasta 80 milímetros de lluvia entre Maule y Biobío

Un nuevo sistema frontal afectará a la zona centro-sur del país este domingo, con precipitaciones que podrían alcanzar altos niveles en algunas regiones.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias desde la madrugada del domingo 15 de marzo en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, fenómeno que podría prolongarse hasta la noche del lunes 16.

Según explicó el meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, las precipitaciones comenzaron a sentirse durante la noche del sábado y se mantendrán durante buena parte del evento meteorológico.

“Las precipitaciones, si bien comienzan el día sábado en la noche, se extienden incluso hasta parte del día lunes, acumulando entre incluso los 60 hasta 80 milímetros en algunas localidades”, detalló a La Tercera.

El especialista agregó que las mayores intensidades se registrarían en sectores cercanos a la cordillera, donde las condiciones meteorológicas favorecerán una mayor acumulación de agua caída.

“Y el sector precordillerano y cordillerano, que va desde el Maule hasta el Biobío, se encuentra bajo una alerta meteorológica, pues las condiciones de precipitación se concentran mucho más en esta zona, con valores que van a ir incluso entre los 80 hasta 120 milímetros caído en todo el evento”, añadió.

Debido a este escenario, la Dirección Meteorológica emitió una alerta para las tres regiones mencionadas, especialmente en zonas cordilleranas donde la isoterma se ubicará entre los 3.700 y 3.300 metros de altura.

En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para las comunas de Antuco y Alto Biobío, en la Región del Biobío, debido al desarrollo del sistema frontal.

La medida busca reforzar la vigilancia ante posibles emergencias asociadas al evento meteorológico, particularmente frente al riesgo de remociones de masa en sectores de mayor pendiente.

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