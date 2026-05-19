Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: Encapuchados armados quemaron camión y maquinaria en Lautaro

Un atentado incendiario se registró en la región de La Araucanía a pocas horas de la captura de Jorge Huenchullán Cayul en Temucuicui.

De acuerdo a los primeros antecedentes, alrededor de las 13:30 horas, cuatro sujetos armados llegaron hasta un fundo en la comuna de Lautaro donde quemaron un camión y maquinaria.

Previamente, los atacantes redujeron a los trabajadores, los maniataron y procedieron a quemar los vehículos para finalmente darse a la fuga.

El predio afectado es el fundo Miraflores hasta donde llegaron los sujetos a rostro descubierto y portando antorchas encendidas.

Cabe recordar que la captura de Huenchullán y su pareja se produjo alrededor de las 02:30 horas de este martes, mediante un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Ejército, que dispuso un helicóptero para la extracción de los imputados.

(Imagen referencial: Carabineros)

PURANOTICIA