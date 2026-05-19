Sospechan de "El Niño": Persiste escasa presencia del jurel en aguas del Biobío

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura mantiene un monitoreo permanente ante la baja presencia de jurel y las capturas considerablemente inferiores a lo habitual registradas en la Región del Biobío, fenómeno que podría estar asociado a condiciones oceanográficas y al desplazamiento de los cardúmenes.

La situación genera especial preocupación en el sector pesquero, especialmente si se prolonga en el tiempo, debido al potencial impacto sobre el empleo, las plantas de proceso y toda la cadena productiva vinculada tanto a la pesca industrial como artesanal.

El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, explicó que “sabemos que este tipo de fenómenos responde a múltiples factores, entre ellos, las variaciones oceanográficas y los efectos asociados al fenómeno de El Niño, como una temperatura del agua levemente mayor a lo normal, lo cual pudiera influir significativamente en el comportamiento, desplazamiento y disponibilidad del jurel, generando escenarios complejos para el sector”.

La autoridad añadió que una de las principales inquietudes está relacionada con la incertidumbre que enfrentan trabajadores, pescadores, empresas y familias que dependen directamente de esta actividad económica, particularmente en una región donde la pesca posee una histórica relevancia social y productiva.

“Como Subsecretaría de Pesca y Acuicultura estamos monitoreando permanentemente la evolución de esta situación, revisando los antecedentes técnicos disponibles y manteniendo coordinación con los distintos actores del sector para evaluar el desarrollo de las próximas semanas”, anunció Urrutia.

Las primeras señales de alerta surgieron en febrero de este año, cuando embarcaciones detectaron una menor presencia de jurel en las zonas habituales de pesca, además de ejemplares de menor tamaño respecto de temporadas anteriores.

Actualmente, las capturas alcanzan apenas el 28% de la cuota anual, cifra significativamente inferior al promedio esperado para esta etapa del año, cuando normalmente ya debiera haberse completado cerca del 60%.

Pese al complejo escenario, el subsecretario indicó que durante las últimas horas se registró una señal positiva en la zona de Isla Santa María.

“Hemos conocido que en las últimas horas se ha registrado aparición de jurel en la Isla Santa María con un tamaño adecuado. Sin embargo, vamos a seguir muy atentos a este el tema hasta que se estabilice de manera sostenida y no sea solo una eventualidad”, señaló.

Finalmente, Urrutia enfatizó la necesidad de proteger la actividad pesquera y reducir los efectos que esta situación pueda generar sobre las comunidades vinculadas al sector.

“Tenemos que resguardar la actividad productiva y mitigar, en la medida de lo posible, los efectos que esta situación pudiera generar sobre el empleo y las comunidades vinculadas al sector pesquero”, concluyó.

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