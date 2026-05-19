Contraloría detecta deuda previsional de más de $800 millones en DAEM de Municipalidad de San Pablo

La Contraloría Regional de Los Lagos remitirá los antecedentes del Informe Final N°20 de 2026 al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el no pago del impuesto único a trabajadores contratados a honorarios y formulará un reparo por más de $28.000.000, tras detectar irregularidades en el pago de cotizaciones previsionales de colaboradores que se desempeñan en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la Municipalidad de San Pablo.

De acuerdo con el documento, al 31 de diciembre de 2024, el DAEM mantenía una deuda previsional de $862.335.954, incumpliendo la legislación vigente. Por ello, se le dio un plazo de 30 días hábiles a la Municipalidad de San Pablo para elaborar e implementar un cronograma de trabajo, que permita regularizar el pago de la deuda previsional.

Asimismo, la auditoría detectó que el organismo completó extemporáneamente las cotizaciones de seguridad social de sus funcionarios, generando un daño patrimonial por pago en exceso de $28.250.224, por pago de multas, intereses, reajustes y otros recargos. Además, se verificó el pago de intereses por consumo de energía eléctrica, con recursos de cuentas de subvenciones educacionales, por $1.793.577.

Ante esta situación, la Contraloría formulará un reparo (demanda ante el Juzgado de Cuentas de CGR) por $28.250.224 y $1.793.577, respectivamente.

Otro de los hallazgos de la fiscalización señala que, al 31 de diciembre de 2024, la Municipalidad de San Pablo tampoco había pagado el impuesto único y la retención de honorarios de sus colaboradores por $136.202.728.

Respecto de esta situación, la Contraloría ordenó al municipio elaborar e implementar un cronograma de trabajo para regularizar el pago de la deuda tributaria en el plazo de 30 días hábiles. Además, la CGR remitirá una copia de los antecedentes al SII, para que disponga las medidas procedentes.

OTRAS IRREGULARIDADES

La Contraloría Regional también verificó que había 7 erogaciones, por $40.707.619, cuyos decretos de pago no contaban con las autorizaciones correspondiente; y se constató el devengo de 96 documentos tributarios del año 2024, por un valor de $65.206.075, que fueron pagados con cargo al presupuesto de 2025, incumpliendo lo dispuesto por la Contraloría.

Por ello, se ordenó al municipio adoptar las medidas que contribuyan a asegurar que los actos administrativos que emanen de sus dependencias cuenten con la firma de la autoridad comunal, garantizando su debida formalización en forma previa a su ejecución. Lo mismo deberá realizar para fortalecer los mecanismos de control de sus procedimientos contable-presupuestarios, para asegurar que las transacciones sean reconocidas y registradas en el período en el que se materializó la recepción conforme del bien o la prestación efectiva al DAEM.

Finalmente, se advirtió que para 2024 y 2025, el DAEM presentó un saldo inicial de caja negativo correspondiente a $961.982.586 y $1.336.557.152, respectivamente, vulnerando lo previsto en la legislación.

El municipio deberá elaborar e implementar un cronograma de trabajo, para restablecer el equilibrio del saldo inicial de caja, informando de ello o de su avance a la CGR en un plazo de 30 días hábiles.

PURANOTICIA