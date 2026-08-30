Sismo magnitud 5.1 se percibió en el extremo norte del país

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico fue registrado específicamente a 22 kilómetros al suroeste de Putre y a 108 kilómetros de profundidad a las 12:04 horas de este domingo.
La tarde de este domingo, un nuevo sismo sacudió al extremo norte de nuestro país, el que fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud 5.1, y fue registrado específicamente a 22 kilómetros al suroeste de Putre y a 108 kilómetros de profundidad a las 12:04 horas de este domingo.
Ante esto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Mientras que, Senapred también detalló que “el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos”.
PURANOTICIA