Prisión preventiva para asaltantes que balearon en el rostro a dueña de botillería en Curanilahue

El Juzgado de Garantía de Curanilahue dejó en prisión preventiva a César Alfredo Escobar González y Luis Alberto Escobar Andrade, imputados por el asalto a una botillería de la comuna en que la dueña quedó gravemente herida por un escopetazo en el rostro.

En la audiencia de formalización, el magistrado Cristián Rosenberg ordenó el ingreso a prisión de los imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y riesgo de fuga. Además, fijó en cinco meses el plazo de investigación.

Según expuso la fiscalía, alrededor de las 20:00 horas del martes pasado, Escobar González y Escobar Andrade, portando armas de fuego, ingresaron a una botillería ubicada en el cerro La Perdiz de la comuna de Curanilahue. Tras apuntar a los locatarios, exigieron la entrega del dinero, por lo que la víctima N.A.P.V. intentó repeler el asalto.

Ante esto, Escobar González percutó en dos ocasiones la escopeta hechiza de 12 milímetros que utilizaba, sin que salieran los proyectiles. Al huir del local, el mismo imputado apuntó y disparó en la mejilla derecha de la mujer, quien resultó con lesiones graves, las que hubieran sido mortales de no recibir atención médica oportuna.

Luego de conseguir una orden de entrada y registro por parte del tribunal, funcionarios de la PDI del Biobío, alrededor de las 15:17 horas del miércoles, hicieron ingreso al domicilio de César Escobar, al que detuvieron junto a Luis Escobar, recuperando la escopeta artesanal y el cartucho.

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