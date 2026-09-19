Mujer fallece por obstrucción respiratoria mientras comía en Quirihue

Una repentina emergencia terminó con una mujer fallecida en la comuna de Quirihue, Región de Ñuble, luego de que sufriera una grave obstrucción de las vías respiratorias mientras se encontraba ingiriendo alimentos.

Según los antecedentes preliminares disponibles, el episodio se produjo durante una comida, cuando la mujer comenzó a presentar dificultades para respirar. Las primeras informaciones indican que se habría atorado con un trozo de carne, situación que le habría impedido respirar con normalidad.

Al percatarse de la emergencia, personas que se encontraban junto a la víctima intentaron auxiliarla y realizaron maniobras con el propósito de despejar sus vías respiratorias y reanimarla.

Pese a los esfuerzos realizados para revertir la situación, la mujer no logró recuperarse y finalmente falleció producto de la gravedad del episodio.

El repentino desenlace generó conmoción entre sus familiares, cercanos y vecinos de Quirihue, quienes se vieron sorprendidos por una emergencia que se desarrolló en cuestión de minutos.

Las circunstancias exactas del fallecimiento deberán ser determinadas a través de las diligencias correspondientes. Hasta ahora, los antecedentes preliminares apuntan a que la mujer sufrió una obstrucción de la vía respiratoria mientras consumía alimentos.

El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos asociados a una obstrucción completa de las vías respiratorias, una emergencia que requiere una respuesta inmediata debido a que puede impedir el paso de aire hacia los pulmones.

PURANOTICIA