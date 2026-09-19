Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Coquimbo: magnitud alcanzó los 4.4

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 10:25 horas de este sábado 19 de septiembre en la región de Coquimbo.

Según el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.4, cuyo epicentro se localizó a 23 kilómetros al noreste de la comuna de La Serena.

Además, el temblor tuvo una latitud de -29.77, una longitud de -71.43 y una profundidad de 54 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este temblor.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

La Serena: IV

Andacollo: IV

Paiguano: III

Vicuña: III

La Higuera: II

PURANOTICIA