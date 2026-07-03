Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de O’Higgins y Maule: epicentro se localizó al este de Vichuquén

Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de O’Higgins y Maule: epicentro se localizó al este de Vichuquén

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El temblor de este viernes tuvo una latitud de -34.81, una longitud de -71.76 y una profundidad de 49 kilómetros.

Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de O’Higgins y Maule: epicentro se localizó al este de Vichuquén
Viernes 3 de julio de 2026 15:01
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 13:56 horas de este viernes en las regiones de O’Higgins y Maule.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.8 y se localizó 23 kilómetros al este de Vichuquén.

El temblor tuvo una latitud de -34.81, una longitud de -71.76 y una profundidad de 49 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: O'Higgins

  • Litueche: III
  • Lolol: III
  • Pichilemu: III

Región: Maule

  • Hualañé: II

PURANOTICIA

Cargar comentarios