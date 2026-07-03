Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de O’Higgins y Maule: epicentro se localizó al este de Vichuquén

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 13:56 horas de este viernes en las regiones de O’Higgins y Maule.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.8 y se localizó 23 kilómetros al este de Vichuquén.

El temblor tuvo una latitud de -34.81, una longitud de -71.76 y una profundidad de 49 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: O'Higgins

Litueche: III

Lolol: III

Pichilemu: III

Región: Maule

Hualañé: II

PURANOTICIA