Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al noreste de Pozo Almonte

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 17:25 horas de este jueves en la región de Tarapacá.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del sismo fue 4.4 y se localizó a 23 kilómetros al noreste de Pozo Almonte.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Tarapacá
PURANOTICIA