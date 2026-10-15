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Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al noreste de Pozo Almonte

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al noreste de Pozo Almonte

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El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al noreste de Pozo Almonte
Jueves 15 de octubre de 2026 18:09
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​Un sismo de menor intensidad se percibió a las 17:25 horas de este jueves en la región de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del sismo fue 4.4 y se localizó a 23 kilómetros al noreste de Pozo Almonte.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Tarapacá

  • Alto Hospicio: IV
  • Iquique: IV
  • Huara: III
  • La Tirana: III
  • Pica: III
  • Pozo Almonte: III

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