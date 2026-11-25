Una investigación por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Coquimbo derivó en la detención del exalcalde Marcelo Pereira, quien estuvo al frente del municipio durante el periodo que actualmente es objeto de las indagatorias.

El exjefe comunal coquimbano fue aprehendido junto a otras diez personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios de la corporación edilicia.

El caso abarca hechos que habrían ocurrido entre 2016 y 2021 y contempla cinco líneas delictivas: fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible.

La detención fue valorada por el actual alcalde, Ali Manouchehri, quien recordó que al inicio de su administración impulsó una querella contra Pereira, junto al Consejo de Defensa del Estado. En esa acción cuestionó la situación financiera en que recibió el municipio, apuntando a un déficit de $42 mil millones.

"En 2021 me querellé contra el exalcalde Marcelo Pereira, cuya gestión dejó al municipio con un déficit de $42 mil millones. Tuvimos que levantar nuestra comuna", indicó la primera autoridad comunal a través de su cuenta en X.

Asimismo, planteó que "hoy hay 11 detenidos, incluido el exalcalde. Exijo la máxima sanción a quienes resulten responsables. Seguiremos defendiendo a la gente y construyendo un nuevo Coquimbo".

Cabe hacer presente que los 11 detenidos deberán comparecer ante la justicia para la respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA