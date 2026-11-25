La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en la comuna de Tirúa a un presunto integrante de la orgánica radical Weichan Auka Mapu (WAM), quien se encontraba prófugo de la justicia por su eventual participación en el homicidio del comunero Manuel Huenupil Antileo.

El crimen se registró el 5 de mayo de 2022, en las inmediaciones del predio forestal La Suerte, en la comuna de Carahue, en el marco de una reivindicación territorial y labores de extracción de madera.

Según los antecedentes recopilados durante la investigación, en aquella oportunidad, presuntos integrantes de la organización Weichan Auka Mapu habrían llegado al lugar portando armas de fuego, con las que atacaron a miembros de la comunidad a la que pertenecía la víctima.

El procedimiento policial que permitió concretar la captura se desarrolló sin incidentes y contó con el apoyo de personal de la Jefatura Nacional de Defensa Nacional del Ejército, cuyos efectivos realizaron labores de seguridad en el perímetro para resguardar el operativo.

Con esta detención, las unidades especializadas de la Prefectura Macrozona Sur suman 14 imputados capturados en el marco de esta investigación, ampliando así los resultados de las diligencias desarrolladas para esclarecer el crimen.

Respecto del avance judicial de la causa, cinco personas ya fueron condenadas a penas de 16 años de presidio. A estas se suman otros cuatro imputados que fueron formalizados, dos de los cuales fueron detenidos posteriormente, mientras que los restantes ya permanecían en prisión preventiva por otras causas. Para estos últimos, se fijó una audiencia de juicio oral para diciembre del presente año.

Finalmente, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Carahue durante la jornada de este miércoles, instancia en la que se realizará el respectivo control de detención y formalización.

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