Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al noreste de Patache

Lunes 2 de febrero de 2026 22:11
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:07 horas de este lunes en la región de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.3 y se localizó a 21 kilómetros al noreste de Patache.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Tarapacá

  • Iquique: IV
  • Alto Hospicio: IV
  • Pica: IV
  • Huara: III
  • La Tirana: III

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

