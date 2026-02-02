Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al noreste de Patache

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:07 horas de este lunes en la región de Tarapacá.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.3 y se localizó a 21 kilómetros al noreste de Patache.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Tarapacá
