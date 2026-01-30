Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Magallanes: epicentro se localizó al sureste de Puerto Natales

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 14:19 horas de este viernes en la región de Magallanes.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.2 y se localizó a 89 kilómetros al sureste de Puerto Natales.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Región: Magallanes y Antártica Chilena
PURANOTICIA