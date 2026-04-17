Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al sureste de Ovalle
Viernes 17 de abril de 2026 13:34
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12:25 horas de este viernes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.7 y se localizó a 6 kilómetros al sureste de Ovalle.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

  • Monte Patria: IV
  • Ovalle: III
  • Punitaqui: III
  • Rí­o Hurtado: III
  • Andacollo: II

