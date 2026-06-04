Decretan prisión preventiva para tres imputados por secuestro agravado en Chimbarongo

El Juzgado de Garantía de San Fernando dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Luis Alberto Carrillo Lucero, Juan Ignacio Calfual Hernández y José Daniel Najle Hernández, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de secuestro agravado.

El ilícito fue perpetrado en la comuna de Chimbarongo, y la magistrada María Teresa Rodríguez ordenó el ingreso en prisión de los tres sujetos por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima.

Además, fijó en cien días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, Luis Alberto Carillo Lucero, Juan Ignacio Calfual Hernández y José Daniel Najle Hernández abordaron a la víctima ayer miércoles 3 de junio en su lugar trabajo, donde la golpearon y, a la fuerza, la obligaron a subir a un vehículo.

En ese auto la trasladaron hasta un inmueble, donde la ataron a un poste con un cinturón y procedieron de nuevo a agredirla, provocándole lesiones graves, como fracturas y heridas en la cabeza.

Tras un llamado al 133 de Carabineros, efectivos policiales llegaron al domicilio.

Uno de los imputados salió al exterior y los otros dos sacaron y abandonaron a la víctima a varias cuadras de distancia, donde fue encontrada deambulando desorientada.

PURANOTICIA