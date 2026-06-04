Detienen y desvinculan a ocho carabineros de Atacama tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales

Carabineros dio a conocer la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la institución en la región de Atacama, tras una investigación que permitió acreditar irregularidades en procedimientos policiales.

De acuerdo a un comunicado oficial, el proceso se originó “a raíz de las constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales”, por lo que se activó una indagatoria coordinada con el Ministerio Público.

Desde la institución precisaron que la investigación “se materializó con la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la Institución tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales”.

Carabineros afirmó que este tipo de acciones forman parte de sus mecanismos de control interno y que dichos procesos, buscan reforzar la legitimidad de su actuar público.

"Estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile", señalaron, sin entregar detalles respecto de la naturaleza de las irregularidades investigadas.

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