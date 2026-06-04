SAG incautó en Tarapacá más de 350 mil huevos de gallina ingresados de manera irregular a Chile

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Tarapacá entre enero y mayo de 2026 efectuó un total de 499 acciones de fiscalización destinadas a combatir el ingreso clandestino de productos agropecuarios.

Como resultado de estos controles, se fiscalizó a 607 personas y se decomisaron 26.651 kilogramos de productos de riesgo agropecuario, además de más de 350 mil unidades de huevos de gallina ingresados de manera irregular al territorio nacional.

La directora regional del SAG Tarapacá, Sue Vera, señaló que la región es "estratégica desde el punto de vista del resguardo fito y zoosanitario del país. Por ello hemos desplegado un importante esfuerzo humano y operativo, alcanzando cerca de 500 fiscalizaciones en los primeros cinco meses del año".

"Este trabajo continuará fortaleciéndose, aumentando nuestra capacidad operativa en controles carreteros, fiscalizaciones a comercio establecido e informal y desbaratamiento de centros de acopio vinculados al contrabando agropecuario. Todo ello para seguir protegiendo la agricultura, la ganadería y la seguridad alimentaria de la región y del país", señaló la autoridad.

Por su parte, el seremi de Agricultura, Fernando Chiffelle, destacó que "estas cifras reflejan el compromiso permanente del SAG y del Ministerio de Agricultura con la protección del patrimonio fito y zoosanitario del país. Chile mantiene una condición sanitaria de excelencia reconocida a nivel internacional y, en el caso de la mosca de la fruta, ostenta la calidad de país libre de esta plaga desde 1995".

"Sin embargo, el ingreso clandestino de productos agropecuarios representa una amenaza constante para dicho estatus, razón por la cual hemos fortalecido nuestras acciones de prevención y control. Como Ministerio de Agricultura, seguiremos impulsando y respaldando estas labores, porque proteger nuestro patrimonio sanitario es también resguardar la seguridad productiva de nuestros agricultores y agricultoras”, puntualizó Chiffelle.

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