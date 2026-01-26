Click acá para ir directamente al contenido
Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al este de Monte Patria

​El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres "se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo".

Lunes 26 de enero de 2026 22:14
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 19:03 de este lunes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,6 y se localizó a 77 kilómetros al este de Monte Patria.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

  • Rí­o Hurtado: IV
  • La Serena: III
  • Punitaqui: III
  • Andacollo: II
  • Ovalle: II

