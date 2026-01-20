Click acá para ir directamente al contenido
Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al suroeste de La Serena

Martes 20 de enero de 2026 14:28
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 11:41 horas de este martes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.0 y se localizó a 3 kilómetros al suroeste de La Serena.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres "se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo".

Región: Coquimbo

  • La Serena: III
  • Coquimbo: III
  • Andacollo: II

