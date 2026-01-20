Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al suroeste de La Serena

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.0.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 11:41 horas de este martes en la región de Coquimbo.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.0 y se localizó a 3 kilómetros al suroeste de La Serena.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres "se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo".
Región: Coquimbo
