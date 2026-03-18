Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noroeste de Chañaral

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noroeste de Chañaral

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noroeste de Chañaral
Miércoles 18 de marzo de 2026 20:57
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 19:46 horas de este miércoles en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.5 y se localizó a 40 kilómetros al noroeste de Chañaral.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

  • Chañaral: III

PURANOTICIA

Cargar comentarios