Decretan prisión preventiva para sujeto sorprendido con casi una tonelada de marihuana en sector El Panul de Coquimbo

En el sector de El Panul, específicamente sobre la ruta 5, un operativo policial liderado por Carabineros culminó con el hallazgo de casi una tonelada de marihuana escondida al interior de un camión estacionado.

A raíz de este descubrimiento, la Fiscalía de Coquimbo procedió con la respectiva formalización del individuo que resultó aprehendido durante el procedimiento.

Respecto a cómo se gestó la intervención, Armin Staub, abogado de la Fiscalía local de Coquimbo, detalló que la situación quedó al descubierto tras detectarse una sustancia presumible como estupefaciente. Frente a este escenario inicial, el persecutor indicó que "se despachó orden de investigar amplia al OS7 de Carabineros para determinar la existencia de tales hechos y determinar a su responsable".

Una vez concluidos los peritajes especializados, el representante del Ministerio Público añadió que "se pudo verificar que un individuo que se encontraba dentro de camión con acoplado portaba una carga importante de sacos ocultaban la droga". El pesaje exacto de la incautación arrojó una cifra de 976 kilos 464 gramos 300 milígramos brutos de marihuana elaborada.

Sobre el destino judicial del aprehendido, Staub precisó las medidas cautelares aplicadas tras la audiencia: "El sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía y fue formalizado. El Tribunal accedió a la prisión preventiva, estimando que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad".

Finalmente, la justicia determinó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual se deberán concretar las diligencias adicionales que fueron requeridas por la Fiscalía.

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