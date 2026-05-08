En internación provisoria quedó un adolescente de 15 años acusado de apuñalar a un niño de 13 en San Ignacio

El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, informó que un imputado de 15 años deberá cumplir internación provisoria en un centro de reclusión para adolescentes tras ser formalizado por el homicidio frustrado de un niño de 13 años que fue apuñalado en San Ignacio, región de Ñuble.

Esta decisión judicial se materializó después de que la Corte de Apelaciones de Chillán decidiera revocar el fallo previo del Juzgado de Garantía de Bulnes. En primera instancia, dicho tribunal había desestimado la solicitud de la Fiscalía de aplicar una medida cautelar privativa de libertad, pese a la gravedad de los acontecimientos investigados.

Fue durante la tarde del miércoles cuando efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron concretar la captura del joven. Esta unidad policial especializada llevó a cabo una serie de diligencias encomendadas por el Ministerio Público, las cuales permitieron establecer la participación del imputado en calidad de autor material del ilícito.

En el marco de esta misma causa existe un segundo individuo aprehendido, identificado como Cristofer Jara Galdames, de 21 años. Este sujeto enfrentó a la justicia el día martes, jornada en la que fue formalizado bajo la figura de cómplice, dictaminándose para él la medida de arresto domiciliario nocturno.

Los hechos que configuran este homicidio frustrado tuvieron lugar cerca de las 16:00 horas del martes. En ese momento, ambos acusados se presentaron portando cuchillos en las afueras de una vivienda donde permanecía el afectado. Allí se desencadenó una pelea que culminó cuando el niño de 13 años recibió una puñalada en la espalda.

Actualmente, el paciente se encuentra internado en el Hospital Herminda Martin de Chillán, donde permanece en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

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