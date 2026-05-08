Cae sujeto acusado de violar niñas y grabar abusos: Fiscalía de Iquique busca más víctimas

Por los cargos de producción de material de explotación sexual y múltiples violaciones contra niñas, fue capturado el ciudadano chileno identificado como Sebastián E.P.U. Este procedimiento se concretó gracias a las diligencias conjuntas lideradas por la Fiscalía Local de Iquique y efectivos de la sección OS9 de Carabineros.

Durante la jornada de ayer jueves, el individuo enfrentó a la justicia al ser formalizado por diversos delitos sexuales. En la instancia, el Juzgado de Garantía de Iquique resolvió dejar al sujeto bajo la medida cautelar de prisión preventiva, estableciendo además un plazo de cierre de investigación de 120 días.

Actualmente, las pesquisas se mantienen en pleno desarrollo con el objetivo de identificar a otras posibles afectadas. Según los antecedentes, las víctimas podrían estar radicadas no solo en la región de Tarapacá, sino que también en las ciudades de Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta.

El origen de este caso se remonta a la acción de un testigo clave, quien realizó la denuncia y entregó una serie de archivos audiovisuales extraídos desde el teléfono celular del acusado. Camila Albarracín, fiscal de delitos sexuales, precisó que esta evidencia digital fue sometida a un exhaustivo análisis que contó con el respaldo técnico de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Las pericias confirmaron la existencia de numeroso material sexual en el dispositivo móvil. En dichos registros se logró observar a por lo menos tres niñas, de edades aproximadas entre 3 a 5 años, siendo víctimas de abusos sexuales y violaciones. Se determinó que la captura de estas fotografías y videos fue producida por el imputado desde el año 2019 hasta 2023 y almacenados en su equipo.

Respecto a la forma de operar del individuo, la persecutora detalló que este utilizaba plataformas de citas para contactar a mujeres adultas. En estas aplicaciones operaba bajo su nombre verdadero o mediante el alias "Michael Hidalg". Su principal objetivo era consultarles si tenían niñas a cargo o hijas; una vez que concretaba las citas, aprovechaba algún momento para abusar de las menores y grabar estos ilícitos.

Frente a la gravedad de los hechos, la representante del Ministerio Público emitió una solicitud a la comunidad: “Hacemos un llamado a personas que pudieran haber conocido al imputado y saber de eventuales víctimas para que se acerquen a la Fiscalía o al OS-9 de Carabineros. Si bien el tribunal no permitió dar su nombre completo ni su rostro, si podemos dar cuenta de unos tatuajes que mantiene el imputado y que pueden servir para su reconocimiento”, indicó la fiscal.

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