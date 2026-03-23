Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noreste de Alto del Carmen
Lunes 23 de marzo de 2026 16:55
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 16:09 horas de este lunes en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.1 y estuvo localizado a 100 kilómetros al noreste de Alto del Carmen.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Atacama

  • Copiapó: III
  • Tierra Amarilla: III

