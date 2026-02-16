Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al sur de Caldera

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 18:59 horas de este lunes en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.6 y se localizó 43 kilómetros al sur de Caldera.

​A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

