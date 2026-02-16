Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al sur de Caldera

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al sur de Caldera

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

​A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al sur de Caldera
Lunes 16 de febrero de 2026 19:15
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 18:59 horas de este lunes en la región de Atacama. 

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.6 y se localizó 43 kilómetros al sur de Caldera.

​A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

  • Copiapó: III
  • Tierra Amarilla: III

PURANOTICIA

Cargar comentarios