Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Arica: epicentro se localizó al sureste de Putre

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

Lunes 18 de agosto de 2025 16:02
​Un sismo de menor intensidad se percibió a las 15:36 horas de este lunes en la región de Arica y Parinacota.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.4 y se localizó a 14 kilómetros al sureste de Putre.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad

Región: Arica y Parinacota

  • Putre: IV

