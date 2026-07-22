Sismo de mediana intesidad se percibió en la región de Antofagasta: SHOA descarta tsunami en las costas de Chile

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 13:34 horas de este miércoles en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.9 y estuvo localizado a 46 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama.

El temblor tuvo una latitud de -23.23, longitud de -68.49 y una profundidad de 113 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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