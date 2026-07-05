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Sismo de mediana intensidad se registra en la Región de Coquimbo

Sismo de mediana intensidad se registra en la Región de Coquimbo

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Movimiento tuvo una intensidad de 4,8 grados durante la mañana de este domingo.

Sismo de mediana intensidad se registra en la Región de Coquimbo
Domingo 5 de julio de 2026 10:51
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Este domingo a las 10:42 un sismo de mediana intensidad se registró en la Región de Coquimbo cuya intensidad alcanzó los 4,8 grados según el reporte del Centro Sismológico Nacional.

El epicentro se ubicó a 47 kilómetros al Oeste de Punta Choros a una profundidad de 35 kilómetros.

La magnitud Mercali llegó a los IV grados en algunos puntos de la zona norte del país. Por su parte Senapred no ha reportado daños por este evento sísmico.

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