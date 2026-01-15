Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Arica y Tarapacá: epicentro se localizó al sur de Pisagua

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 23:14 horas de este jueves en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.1 y se localizó a 26 kilómetros al sur de Pisagua.

SHOA informó que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres dio a conocer que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Arica y Parinacota

Arica: IV

Codpa: IV

Cuya: IV

Pocon Chile: III

Región: Tarapaca

Huara: V

Pisagua: V

Pozo Almonte: V

Camiña: IV

La Tirana: IV

PURANOTICIA