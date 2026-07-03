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Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo: epicentro se localizó al suroeste de Punitaqui

Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo: epicentro se localizó al suroeste de Punitaqui

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El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. ​

Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo: epicentro se localizó al suroeste de Punitaqui
Viernes 3 de julio de 2026 23:28
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 23:10 horas de este viernes en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.1 y se localizó a 16 kilómetros al suroeste de Punitaqui.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. ​

Senapred informó que "a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo".

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Antofagasta

  • Taltal: III

Región: Atacama

  • Vallenar: III

Región: Coquimbo

  • Monte Patria: V
  • Canela: IV
  • Rí­o Hurtado: IV
  • La Serena: III
  • Salamanca: III
  • Vicuña: III
  • Ovalle: III
  • La Higuera: II

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