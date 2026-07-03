Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo: epicentro se localizó al suroeste de Punitaqui

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 23:10 horas de este viernes en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.1 y se localizó a 16 kilómetros al suroeste de Punitaqui.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. ​

Senapred informó que "a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Antofagasta

Taltal: III

Región: Atacama

Vallenar: III

Región: Coquimbo

Monte Patria: V

Canela: IV

Rí­o Hurtado: IV

La Serena: III

Salamanca: III

Vicuña: III

Ovalle: III

La Higuera: II

PURANOTICIA