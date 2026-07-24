Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al este de Socaire

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:39 horas de este viernes en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.4 y estuvo localizado a 79 kilómetros al este de Socaire.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Antofagasta

Antofagasta: III

Baquedano: III

Sierra Gorda: III

PURANOTICIA