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Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al este de Socaire

Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al este de Socaire

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El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al este de Socaire
Viernes 24 de julio de 2026 16:04
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Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:39 horas de este viernes en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.4 y estuvo localizado a 79 kilómetros al este de Socaire.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Antofagasta

  • Antofagasta: III
  • Baquedano: III
  • Sierra Gorda: III

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