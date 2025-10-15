Sismo de magnitud 6.3 se percibió en el territorio chileno antártico: SHOA descarta tsunami para las costas del país

Un sismo de magnitud 6.3 se registró a las 22:42 horas de este miércoles en el territorio chileno antártico.

El epicentro se ubicó a 287 kilómetros al noroeste de la Base Frei, en la región de Magallanes.

El Centro Sismológico Nacional precisó que el evento ocurrió a una profundidad de 15 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del movimiento telúrico no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

