Confirman condena de 300 días de presidio a biólogo chileno que violó a científica francesa en expedición a la Antártica en 2019

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la condena de 300 días de presidio efectivo contra el biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda, hallado culpable de violar a una científica francesa durante una expedición a la Antártica en 2019.

El fallo rechazó los recursos de la defensa y ratificó que los hechos fueron acreditados en el juicio oral, destacando además la incorporación de perspectiva de género.

Según Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena, el ataque ocurrió en una carpa de campamento instalada en la Península Byers, isla Livingston, en Shetland del Sur.

La investigación se enfrentó a condiciones extremas y a la dificultad de obtener pruebas. El fiscal regional, Cristián Crisosto, subrayó que "esta decisión es muy importante puesto que esta investigación desde el inicio tuvo serias dificultades para ser llevada a efecto, en particular lo apartado y lo inhóspito del lugar donde ocurrieron los hechos, en segundo lugar, la dificultad para la obtención de pruebas”.

La pena se redujo por la aplicación de la media prescripción contemplada en el artículo 103 del Código Penal, lo que permitió atenuar la sanción en tres grados. Sobre este punto, Crisosto reconoció que "quizás es discutible la pena concreta a la cual fue condenado, lo importante para nosotros es el hecho de la sentencia condenatoria”.

La víctima denunció en 2023, varios años después de los hechos, tras enfrentar secuelas psicológicas persistentes. El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas determinó en octubre que el caso se ajustaba al artículo 361 N°2 del Código Penal, relativo a la incapacidad de la víctima para oponerse.

El Ministerio Público valoró la resolución como un precedente: demuestra que los delitos sexuales pueden ser investigados y sancionados incluso en escenarios extremos como la Antártica, y que los tribunales están en condiciones de fallar con perspectiva de género pese a las dificultades probatorias y temporales.

