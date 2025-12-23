Condenan al exalcalde de Rancagua por cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos

El Tribunal Oral en lo Penal de lo Penal de Rancagua condenó al exalcalde Juan Ramón Godoy Muñoz por de cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.

En la instancia, también fue condenado el empresario Javier Cornejo Díaz de Medina como autor del delito de soborno y absuelto respecto del delito de fraude al fisco. Además, fue condenado como autor del delito consumado de uso de instrumento privado falso.

Por otro lado, se resolvió acoger la demanda civil de indemnización de perjuicio deducida en contra ambos. El monto se comunicará en su oportunidad.

Según el ente persecutor, Godoy, a cambio de dinero, habría favorecido a empresarios a través de tratos directos irregulares, pagos a obras no ejecutadas y omisión del cobro de multas. El Ministerio Público estima el perjuicio fiscal en $2.300 millones.

El exjefe comunal había sido formalizado en abril de 2024, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe señalar que la sentencia final se comunicará el próximo viernes 9 de enero.

