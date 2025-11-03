Sismo de magnitud 5.6 se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noroeste de Carrizal Bajo

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 12:52 horas de este lunes en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.6 y estuvo localizado a 70 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo.

​SHOA indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.​

​​El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

Copiapó: V

Tierra Amarilla: V

Caldera: V

Chañaral: IV

Diego de Almagro: III

Freirina: III

Huasco: III

Vallenar: III

Alto del Carmen: II

PURANOTICIA