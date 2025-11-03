Sismo de magnitud 5.6 se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noroeste de Carrizal Bajo

SHOA indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 12:52 horas de este lunes en la región de Atacama.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.6 y estuvo localizado a 70 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo.
SHOA indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Atacama
