​SHOA indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.​

Sismo de magnitud 5.6 se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noroeste de Carrizal Bajo
Lunes 3 de noviembre de 2025 13:27
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 12:52 horas de este lunes en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.6 y estuvo localizado a 70 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo.

​SHOA indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.​

​​El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

  • Copiapó: V
  • Tierra Amarilla: V
  • Caldera: V
  • Chañaral: IV
  • Diego de Almagro: III
  • Freirina: III
  • Huasco: III
  • Vallenar: III
  • Alto del Carmen: II

