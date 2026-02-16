Sismo de magnitud 5.2 se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al norte de Calama

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 18:27 horas de este lunes en la región de Antofagasta.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.2 y se localizó 30 kilómetros al norte de Calama.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
|
Región: Antofagasta
|
Sierra Gorda:
|
IV
|
Calama:
|
IV
|
María Elena:
|
IV
|
Antofagasta:
|
III
PURANOTICIA