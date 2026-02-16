Sismo de magnitud 5.2 se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al norte de Calama

​Un sismo de menor intensidad se percibió a las 18:27 horas de este lunes en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.2 y se localizó 30 kilómetros al norte de Calama.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indica que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

​A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Antofagasta Sierra Gorda: IV Calama: IV María Elena: IV Antofagasta: III

PURANOTICIA