Sismo de magnitud 5.1 se percibió en las regiones de Atacama y Coquimbo: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 21:33 horas de este martes en las regiones de Atacama y Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1 y se localizó a 23 kilómetros al oeste de Punta de Choros.

Por su parte, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) señaló que el temblor no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

Vallenar: III

Región: Coquimbo

La Higuera: V

Coquimbo: IV

La Serena: III

Paiguano: III

PURANOTICIA