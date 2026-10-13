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Sismo de magnitud 5.1 se percibió en las regiones de Atacama y Coquimbo: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile

Sismo de magnitud 5.1 se percibió en las regiones de Atacama y Coquimbo: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile

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El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1 y se localizó a 23 kilómetros al oeste de Punta de Choros.

Sismo de magnitud 5.1 se percibió en las regiones de Atacama y Coquimbo: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile
Martes 13 de octubre de 2026 22:08
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Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 21:33 horas de este martes en las regiones de Atacama y Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1 y se localizó a 23 kilómetros al oeste de Punta de Choros.

Por su parte, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) señaló que el temblor no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

  • Vallenar: III

Región: Coquimbo

  • La Higuera: V
  • Coquimbo: IV
  • La Serena: III
  • Paiguano: III

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