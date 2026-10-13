Sismo de magnitud 5.1 se percibió en las regiones de Atacama y Coquimbo: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1 y se localizó a 23 kilómetros al oeste de Punta de Choros.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 21:33 horas de este martes en las regiones de Atacama y Coquimbo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1 y se localizó a 23 kilómetros al oeste de Punta de Choros.
Por su parte, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) señaló que el temblor no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Atacama
Región: Coquimbo
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