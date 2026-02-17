Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de magnitud 5.0 se percibió en el norte del país: epicentro se localizó al noreste de Calama

Sismo de magnitud 5.0 se percibió en el norte del país: epicentro se localizó al noreste de Calama

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Sismo de magnitud 5.0 se percibió en el norte del país: epicentro se localizó al noreste de Calama
Martes 17 de febrero de 2026 13:11
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 12:35 horas de este martes en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.0 y se localizó a 72.98 kilómetros al noreste de Calama.

Además, se informó que el temblor tuvo una profundidad de 109.6 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

PURANOTICIA

Cargar comentarios