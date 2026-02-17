Sismo de magnitud 5.0 se percibió en el norte del país: epicentro se localizó al noreste de Calama

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 12:35 horas de este martes en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.0 y se localizó a 72.98 kilómetros al noreste de Calama.

Además, se informó que el temblor tuvo una profundidad de 109.6 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

