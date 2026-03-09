Investigan muerte de bebé de 2 meses que ingresó sin signos vitales al Hospital Regional de Puerto Montt

Diversas diligencias en curso se desarrollan para esclarecer la muerte de un bebé de 2 meses que habría ingresado sin signos vitales al Hospital Regional de Puerto Montt.

El lactante fue trasladado por su madre al Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de Alerce, tras percatarse que no respondía a estímulos, además de presentar sangrado de nariz.

Debido a la gravedad de su estado, el pequeño fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Puerto Montt, donde finalmente se constató su fallecimiento.

"El menor de edad fue trasladado por una ambulancia del SAMU desde el SAR de Alerce, con un diagnóstico de paro cardiorespiratorio sufrido en su domicilio. Debido a la gravedad de su estado, el lactante fue internado en la Unidad de Paciente Crítico pediátrico del hospital de la capital regional, donde falleció debido a la gravedad de su condición", informó el centro asistencial de la región de Los Lagos.

Luego del hecho, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó diligencias a personal especializado del OS-9 de Carabineros y del Laboratorio de Criminalística, quienes se encuentran realizando peritajes científicos para esclarecer lo ocurrido en el sur de nuestro país.

La investigación busca establecer con certeza las circunstancias del fallecimiento, mientras se espera el informe del Servicio Médico Legal (SML), el cual permitirá determinar la causa exacta de la muerte del menor.

PURANOTICIA