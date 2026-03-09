Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región de Arica: epicentro se localizó al sur de Putre

Click acá para ir directamente al contenido
​A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Lunes 9 de marzo de 2026 13:12
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12:43 de este lunes en la región de Arica y Parinacota.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.6 y se localizó 29 kilómetros al sur de Putre.

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Arica y Parinacota

  • Arica: IV
  • San Miguel de Azapa: III
  • Putre: III

